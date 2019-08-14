Санкт-Петербург, 14 августа 2019, 09:30 — REGNUM
Жители Санкт-Петербурга выразили резкое недовольство переездом художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса в Дом Радио, об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С просьбой поддержать обращение о недопущении маэстро на новую площадку выступили многие горожане.
Ранее свое недоумение по данному поводу высказывал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Напомним, ранее Теодор Курентзис принял решение разорвать контракт с Пермским театром оперы и балета и досрочно покинуть город. При этом маэстро обвинил краевые власти в том, что они выделяют недостаточно средств на его деятельность, которая, в основном, проходила за пределами региона.
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