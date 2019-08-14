Москва, , 07:44 — REGNUM

Завершились съемки фильма Данилы Козловского с рабочим названием «Когда падали аисты», посвященного катастрофе на Чернобыльской АЭС. Об этом 13 августа сообщила «Газета Metro».

Производством картины занимаются кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» и «ДК Интертеймент». Козловский исполнил в фильме одну главную роль ролей, компанию на съемочной площадке ему составили Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Артур Бесчастный, Равшана Куркова, Николай Козак и другие актеры.

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Напомним, премьера фильма запланирована на 8 октября 2020 года, в качестве дистрибьютора выступит компания «Централ Партнершип». О том, что Данила Козловский будет снимать фильм про ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС стало известно в марте 2019 года. Тогда СМИ сообщили, что фильм будет называться «Опасная вода», а его сюжет расскажет о том, как главный герой вместе с другими ликвидаторами отправится в вылазку под реактор.

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