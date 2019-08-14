Новосибирск, , 07:30 — REGNUM

Новосибирская область стала частью «Золотого кольца Сибири» (Открываем Сибирь), сообщилиИА REGNUM в правительстве региона.

Маршрут «Золотое кольцо Сибири» разработан Русским географическим обществом совместно властями сибирских регионов. Его пилотное прохождение в Новосибирской области намечено на 16 августа. За 16 дней участники посетят главные достопримечательности 11 регионов. После чего будет подготовлен итоговый маршрут для туристов.

Как уточнили в администрации Новосибирской области, ключевые точки пилотного маршрута: Томск — Новосибирск — Бийск — Белокуриха — Манжерок — Чуйозы — Акташ — Балыкча — Артыбаш — Турочак — Шерегеш — Новокузнецк — Абакан — Кызыл — Красноярск — Шушенское — Иркутск — Листвянка — Слюдянка — Улан-Удэ — Томск.