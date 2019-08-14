Кострома, 14 августа 2019, 00:53 — REGNUM

В рамках празднования 75-летия Костромской области и накануне праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, на строительной площадке восстанавливаемого Костромского кремля состоялся торжественный молебен, на купол Богоявленского собора был поднят крест. Освятил его митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

После освящения крест установили на купол Богоявленского собора
После освящения крест установили на купол Богоявленского собора
Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

Костромской кремль являлся памятником костромского церковного зодчества XVIII — XIX веков и местом пребывания главных костромских святынь, был уничтожен в 1934 году. С 2015 года храмовый комплекс восстанавливается.

На строительной площадке восстанавливаемого Костромского кремля состоялись торжественный молебен и освящение креста купола Богоявленского собора
Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
На молебне присутствовали губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников, православный благотворитель Виктор Иванович Тырышкин, представители областной и городской администраций, костромичи и гости города
Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Звонница
Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Строители
Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

В 2019 году строители проведут монтаж кровли, архитектурное декорирование, внутреннюю и внешнюю отделку сооружения. Параллельно ведется подготовка к восстановлению второго утраченного кремлевского храма — Успенского собора. Восстановить комплекс с точным соблюдением ранее существовавших архитектурных форм планируется к 2024 году.

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