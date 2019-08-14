Кострома, , 00:53 — REGNUM

В рамках празднования 75-летия Костромской области и накануне праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, на строительной площадке восстанавливаемого Костромского кремля состоялся торжественный молебен, на купол Богоявленского собора был поднят крест. Освятил его митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

После освящения крест установили на купол Богоявленского собора Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

Костромской кремль являлся памятником костромского церковного зодчества XVIII — XIX веков и местом пребывания главных костромских святынь, был уничтожен в 1934 году. С 2015 года храмовый комплекс восстанавливается.

На строительной площадке восстанавливаемого Костромского кремля состоялись торжественный молебен и освящение креста купола Богоявленского собора Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) На молебне присутствовали губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников, православный благотворитель Виктор Иванович Тырышкин, представители областной и городской администраций, костромичи и гости города Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) Звонница Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) Строители Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

В 2019 году строители проведут монтаж кровли, архитектурное декорирование, внутреннюю и внешнюю отделку сооружения. Параллельно ведется подготовка к восстановлению второго утраченного кремлевского храма — Успенского собора. Восстановить комплекс с точным соблюдением ранее существовавших архитектурных форм планируется к 2024 году.

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