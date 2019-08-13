Владимир, , 21:30 — REGNUM

Попытка Владимиро-Суздальского музея-заповедника дополнить экспозиции с помощью цифровых технологий не увенчалась успехом. Как рассказала директор музея Светлана Мельникова, предыдущее руководство оснастило музей очками виртуальной реальности, но популярности у посетителей они не снискали.

«Такая попытка в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике была предпринята предшествующим руководством, оборудование — VR-очки — не вызвало интереса у наших посетителей. Может быть, потому, что когда люди приезжают в такие места, как Владимир и Суздаль, здесь выходит на первое место подлинность. Хотя в экспозиционном пространстве это имеет право на жизнь», — рассказала директор.

При этом Мельникова согласилась с представителями «Общества друзей музея», что современные технологии недооценивать нельзя, ведь они «дают возможность реконструировать здания, вещи и даже события» на основе подлинных экспонатов. В ВСМЗ по мере обновления экспозиций в них планируют включать мультимедиа, но упор, по словам Мельниковой, всё равно будет сделан на реальные предметы.

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