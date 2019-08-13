Ульяновск, , 21:20 — REGNUM

В Ульяновске сформирована праздничная программа в честь Дня воздушного флота России. В областном центре главные мероприятия состоятся 17 августа, а приуроченные к этой дате события начнутся 14 августа, сообщает пресс-служба мэрии Ульяновска.

17 августа АО «Авиастар-СП» организует День открытых дверей. Гости авиапредприятия смогут увидеть легендарный «Руслан», среднемагистральные узкофюзеляжные Ту-204 и модернизированный тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А. Главную сцену организуют под крылом «Руслана», где будет проходить награждение выдающихся людей, передовиков производства, юбиляров и представителей трудовых династий.

На авиазаводе отмечают, что перед гостями выступят барабанщицы, показательные номера готовят десантники. Для детей выступит областной театр кукол им. В.М. Леонтьевой, а сотрудники музея занимательных наук «Ампер» вместе с ребятами проведут научные опыты. Кроме того, пройдет конкурс детского рисунка на асфальте, будут представлены концертные программы и организована выставка современного оружия.

Пропускать на территорию завода будут через заводские проходные при предъявлении паспорта. Предварительно ожидается, что в Дне открытых дверей примут участие 14 тыс. жителей и гостей Ульяновска.