Ульяновск, , 18:53 — REGNUM

В Китае стартует выставочный проект, подготовленный ульяновским Ленинским мемориалом. Экспозиция будет посвящена Владимиру Ленину, который родился в Ульяновске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ленинский мемориал Leninmemorial.ru

15 августа в китайской провинции Хунань состоится открытие совместной выставки Ленинского мемориала и музея-мемориала Мао Цзэдуна. Будут представлены 64 работы победителей конкурса детского рисунка «Ульяновск — Родина Владимира Ленина», а также фотографии «ленинских мест» родины Владимира Ульянова. Посетители, к примеру, смогут увидеть дом, где он родился, гимназию, Ленинский мемориал.

Напомним, сотрудничество между музеями заключено в 2017 году. Первый проект был представлен в октябре 2018 года в Ульяновске: тогда выставку «В Китае родился Мао Цзэдун» посетили более 60 тыс. жителей и гостей города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске реконструируют Ленинский мемориал, который был построен в 1970 году и представляет собой комплекс зданий и сооружений. На эти цели региону из федерального бюджета выделяется 2,1 млрд рублей. Напомним, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчёркивал, что «важно не только привести в порядок здание, необходимо понять содержательную составляющую», уточнив, что речь идёт о концепции музея, «общественных и выставочных пространств». Работы проводятся в рамках юбилейных мероприятий: 150-летия со дня рождения В.И. Ленина и 100-летию со дня образования СССР, которые пройдут в 2019—2022 годах.

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