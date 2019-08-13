Владимир, , 17:39 — REGNUM

Экскурсионное бюро Владимиро-Суздальского музея-заповедника вернулось в старое здание на улице Музейной. Об этом сообщила пресс-служба ВСМЗ.

Старинный особняк на улице Музейной и раньше был местом дислокации бюро, однако затем оно переехало в музейный комплекс Палаты. Однако на Соборной площади не оказалась места для парковки экскурсионных автобусов, и размещение там экскурсионного бюро руководство музея сочло «неперспективным и нелогичным».

В здании на улице Музейной провели косметический ремонт, и бюро вернулось на прежнее место. Там разместились служба оформления экскурсий, музейные экскурсоводы и методисты.