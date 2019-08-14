14 августа 2019 | Время чтения 5 мин

«Гигантская борода, которая была злом» — это поучительный и печальный комикс о тех, кто застрял в собственной зоне комфорта и навязчивых предрассудков. Как борода смогла посеять хаос в жизни «опрятного» населения? Читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 09:51 — REGNUM

Британский иллюстратор Стивен Коллинз создал достаточно поучительный, немного фантастический и очень печальный комикс для взрослых «Гигантская борода, которая была злом». Читать его рекомендуется прежде всего тем, кто предпочитают собственную зону комфорта новым впечатлениям и кардинальным переменам. То есть — большинству взрослого населения планеты.

Обложка комикса Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом»

Лысый человек по имени Дэйв живёт «Тут». Это тихое, приятное и очень «опрятное» место, являющееся одновременно и городом, и внешней границей зоны комфорта самого Дэйва. Вокруг «Тут» простирается огромное море, пугающее своей тёмной неизвестностью, а прямо за ним — ужасное, неправильное и хаотичное «Там».

Дэйв одновременно любит свой город и ненавидит собственный дом. Дело в том, что мужчина живёт прямо у моря с его чёрной ужасающей пучиной нестабильности. Отвлечься от лишних мыслей ему помогает медитативное рисование собственной улицы — изо дня в день одной и той же, прослушивание песен группы The Bangles — одних и тех же, и монотонная работа в компании A&C — успокаивающая своей неизменностью.

Размеренная и «опрятная» жизнь Дэйва меняется в один ужасающий день, когда на лице протагониста начинает расти чёрная густая борода. В «Тут» так не принято — уважающий себя человек должен быть гладко выбрит. Но ни услуги брадобрея, ни всевозможные хитрости не помогают от неё избавится. Так Дэйв быстро теряет работу, становится местной знаменитостью, а заодно и объектом для насмешек и порицания.

Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом»

Борода тем временем продолжает расти, сначала доходя до колен Дэйва, потом до пола, а потом уже занимая собой всю комнату. Вдруг и главный герой, и окружающие его люди начинают испытывать по отношению к бороде не злость, а первобытный страх. Разрастаясь, она начинает принимать очертания мрачного тёмного моря и становится в упорядоченном «Тут» частичкой хаотичного «Там».

Люди, сами того не замечая, попадают под «пагубное» влияние бороды: перестают быть опрятными, вынуждают себя следовать за новыми впечатлениями и изменяют прежним привычкам. Такие перемены толкают их на жестокие меры — если не получается избавиться от бороды, нужно избавиться от Дэйва. Миллионы воздушных шаров привязывают к бороде и отпускают её вместе с хозяином в свободный полёт. Дэйв и частица хаоса, которую он принёс, отправляется в «Там».

Проходят дни, чуть позже и годы, а люди перестают помнить, что именно их так пугало в ужасной бороде. Более того, многие из них начинают без опаски приезжать к морю вместе с семьёй, другие продолжают быть неопрятными и всё ещё ищут новые впечатления, а борода становится настоящим феноменом: ей посвящают музеи, компьютерные игры и книги. Была ли она злом? Кто знает, но «Тут» теперь куда ближе к «Там».

Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом»

Читая «Огромную бороду, которая была злом», очень сложно не проводить параллели с собственной жизнью. Дом-работа-дом, тяга к чему-то спокойному и привычному, а также боязнь неизведанного — чем не признаки типичных жителей «Тут»? Безусловно, неприятно от таких точных попаданий будет далеко не всем, но большинству.

«Борода» Стивена Коллинза — это современная притча, поднимающая одновременно несколько проблем. С одной стороны, это история о том, что не стыдно быть не таким, как все. С появлением бороды от Дэйва отвернулись абсолютно все, то и дело тыкая пальцем в его хаотичную непохожесть на остальных. Сам же герой переосмыслил собственную жизнь, принял свою уникальность и, глядя на простирающийся хаос бороды, произнёс: «Как же красиво». Последний полёт героя на миллионе воздушных шаров — эдакий символ освобождения от гнёта предрассудков и боязни новой «неопрятной» жизни.

С другой стороны, «Борода» рассказывает о том, что любые перемены оказывают позитивное влияние на развитие личности и меняют человека к лучшему. Люди «Тут» так сильно боялись выбраться из собственной скорлупы, что превратили себя в безликих двойников друг друга. Абсурд такого существования доходил до того, что сотрудники компании A&C понятия не имели, чем именно они занимаются на работе. Зато спокойно и с комфортом. И лишь после появления бороды они смогли понять, что их «Тут» начало медленно, но верно превращаться в «Там». И не испугались этого.

Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом» Разворот книги Стивена Коллинза «Гигантская борода, которая была злом»

Этот простой и одновременно сложный экзистенциальный сюжет замечательно дополняется мрачными монохромными рисунками Коллинза, напоминающими детские карандашные зарисовки. Дэйв и другие жители «Тут» выглядит комично и мило. Правда, ровно до тех пор, пока в этих угловатых нескладных человечках не начинаешь узнавать себя и своих близких. И всё же графическая составляющая здесь главенствует над текстовой. Изображений в книге много (более двухсот), слов же при этом — минимальное количество. Но все они подобраны со скрупулёзностью опытного часовщика: каждая реплика персонажа и каждое замечание автора словно с силой вбивает гвоздь в доску повествования. От того и складывается ощущение большой глубины при кажущейся простоте.

Читать «Гигантскую бороду, которая была злом» рекомендуется тем, кто не понаслышке знаком с ежедневной рутиной и нежеланием покидать стены уютной квартиры. Детям и подросткам с большой вероятностью комикс покажется просто фантастической сказкой о таинственной бороде, изменившей жизнь обитателей выдуманного городка. Но если копнуть чуть глубже и постараться увидеть себя в проходящем мимо гражданине «Тут» или на секунду испугаться огромной бороды, то этот графический роман покажет себя с совершенно неожиданной стороны. Так где ты в итоге: «Тут» или «Там»?

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