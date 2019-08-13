Иркутск, , 15:15 — REGNUM

В Иркутской области на средства национального проекта возводят три новых дома культуры. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на министра культуры и архивов региона Ольгу Стасюлевич, работы идут в деревне Усть-Куда, а также сёлах Майск Осинского района и Тальяны Усольского района. В общей сложности из федерального бюджета на их возведение выделено 59,6 млн. рублей.

Известно, что в Майске возведут двухэтажное здание общей площадью более 1100 кв.м. со зрительным залом на 150 мест. Аналогичные проекты в 2019 году уже были реализованы в посёлках Забитуй Аларского района и Железнодорожный Усольского района.

Что касается здания в Усть-Куде (там будет оборудован зрительный зал на 210 мест, помещения для работы различных кружков, костюмерная комната, библиотека, конференц-зал и хореографический класс), то его строительство идёт с отставанием от графика. Власти Приангарья пояснили, что у подрядчика возникли проблемы, которые сейчас частично решены.

Напомним, нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В него включены три подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Куратор нацпроекта — вице-премьер Ольга Голодец, руководитель — Министр культуры Владимир Мединский. Национальный проект «Культура» включает более 15 целевых показателей.