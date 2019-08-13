Севастополь, , 15:02 — REGNUM

Президент России Владимир Путин, находящийся в эти дни в Крыму, посетит 13 августа фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня президент работает в Крыму, потом он посетит государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», где проходит международный фестиваль оперы и балета», — уточнил Песков.

13 августа в рамках открытия III Международного фестиваля оперы и балета состоится показ балета «Спартак» с участием Сергея Полунина и Озиеля Гоунео.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик строительства фондохранилища севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» сорвал сроки сдачи объекта, остановив работы в начале весны 2019 года.

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