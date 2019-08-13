Москва, , 14:54 — REGNUM

Объявлен конкурс на замещение должности генерального директора «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк). Соответствующий документ опубликован на сайте Минкультуры РФ.

Подробности: Глава Росгосцирка получил выговор от министра культуры

Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимаются до 6 сентября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года глава Минкульта РФ Владимир Мединский сделал выговор руководителю Росгосцирка Дмитрию Иванову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

В начале декабря 2018 года Иванов заявил, что покидает пост. С апреля 2019 года врио гендиректора Росгосцирка является Владимир Шемякин.

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