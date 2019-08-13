Воронеж, , 14:06 — REGNUM

Стоимость реконструкции воронежского Театра оперы и балета оценили в 3,07 млрд рублей, однако это — только предварительные цифры, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-центра правительства региона.

Окончательная стоимость работ станет известна после утверждения проектной документации. Проведение торгов на разработку документации запланировано на осень 2019 года, затраты оцениваются в 47 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что концепция реконструкции театра оперы и балета авторства архитектора Сергея Куцевалова получила одобрение экспертного сообщества, а также властей. Театру обещают сохранить его исторический облик, однако планируется построить цокольный этаж и производственные помещения.

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