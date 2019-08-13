Воронеж, , 14:00 — REGNUM

Площадь воронежского Театра оперы и балета после реконструкции вырастет в три раза, рядом со зданием планируют построить производственный корпус, при этом исторический облик здания театра обещают сохранить. Концепция реконструкции театра оперы и балета авторства архитектора Сергея Куцевалова получила одобрение экспертного сообщества, а также правительства региона. Об этом 13 августа сообщил пресс-центр правительства региона.

Согласно представленной концепции, исторический облик здания Театра оперы и балета будет сохранен. При этом площадь здания вырастет фактически в три раза — с сегодняшних 6 тыс. кв. м до 17−19 тыс. кв. м Расширение предполагается за счет строительства цокольного этажа, здание будет «приподнято» вверх на один этаж. Рядом с собственно зданием театра планируют построить производственный корпус на 5,5−6 тыс. кв. м — он будет предназначен для репетиций и склада декораций.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность масштабного ремонта действующего здания Театра оперы и балета либо строительство нового здания обсуждается вот уже несколько лет. Театр построили в 1961 году, но с того времени капитального ремонта он не видел. В конце июля был объявлен тендер на проведение работ по ремонту Воронежского театра оперы и балета, здание даже обнесли забором, но 7 августа стало известно об отмене тендера. В правительстве региона отмену тендера объяснили намерением провести более обширную реконструкцию.