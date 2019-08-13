Калуга, , 12:11 — REGNUM

65 федеральных и региональных телекомпаний, а также независимые авторы и авторские коллективы, производящие телевизионные фильмы и программы принимают участие в открывшемся 13 августа в Тарусе Калужской области XV всероссийском фестивале телевизионных фильмов и программ «Берега». Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора государственной телерадиокомпании «Калуга» Леонид Иванов.

На телефорум представлено свыше 230 очерков, сюжетов, документальных фильмов и спецрепортажей. География участников — Карелия, Калининград, Санкт-Петербург, Северный Кавказ, города центральной части России. Телефестиваль в Тарусе призван привлечь внимание общественности и СМИ к теме сохранения культурного наследия многонационального народа Российской Федерации и бережного отношения к окружающей природе.

«Берега» — это имиджевый проект, который собирает не только молодых и талантливых работников телевидения, но и звёзд отечественного телеэфира. Планируется, что в 2019 году мастер-классы для участников фестиваля проведут председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и ведущий телеканала «Культура» Владислав Флярковский. Победители фестиваля будут названы 15 августа 2019 года.