Токио, , 11:59 — REGNUM

Трое японских студентов из Vantan Game Academy создали видеоигру о буднях супергероя, похожего на Супермена. Об этом 12 августа рассказало игровое издание Kotaku.

В игре UNDEFEATED нужно управлять могущественным супергероем, спасающим город. Главной особенностью проекта является полная неуязвимость протагониста. Из-за этого игрокам предстоит следить не за жизнью главного героя, а за состоянием целого мегаполиса и не позволять злодеям его разрушить.

Vantan Game Academy — это японское учебное заведение, которое готовит игровых разработчиков, а также создателей аниме и манги. Академия была основана в 1991 году, она предлагает своим студентам образовательные услуги от известных японских геймдизайнеров, мангак и аниматоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели DayZ переделывают игру из-за запрета в Австралии