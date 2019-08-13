Нью-Йорк, США, , 11:45 — REGNUM

У нового сезона сериала «Американская история ужасов» появился официальный постер. Изображение было опубликовано в Twitter-аккаунте шоу 12 августа.

На постере изображена девушка с гримасой ужаса на лице. В дверь над головой героини вонзается нож. Создатели шоу намекнули, что сезон будет посвящен лагерю «Рэдвуд».

«Американская история ужасов. 1984» "В лагере Рэдвуд политика открытых дверей».

https://twitter.com/AHSFX/status/1160947267945345024?

«Американская история ужасов. 1984» — название девятого сезона хоррор-шоу телеканала ABC «Американская история ужасов». Новые эпизоды выйдут 18 сентября 2019 года. Сериал транслируется с 2011 года и уже продлен на десятый сезон. В каждом сезоне зрители узнают новую страшную историю — о призраках, ведьмах, монстрах и других популярных героях фильмов ужасов.

Недавно разработчики проекта рассказали, что 11 сезона шоу может уже не быть — все зависит от наличия новых идей у сценариста сериала Райана Мерфи.

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