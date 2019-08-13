Лос-Анджелес, США, , 11:50 — REGNUM

Актер Марк Хэммил признался, что сильно уважает композитора фильмов «Звездные войны» Джона Уильямса. Фотографию с изображением фигурки музыканта актер опубликовал в своем аккаунте в Twitter 12 августа.

Исполнитель роли джедая Люка Скайуокера из кинофраншизы «Звездные войны» опубликовал в своем блоге снова пост 2017 года с фотографией коллекционной игрушки-фигурки композитора Джона Уильямса. К записи он добавил хэштег #MustHave («Должно быть», — англ., распространенное выражение, обозначающие трендовую вещь, «писк моды»).

https://twitter.com/HamillHimself/status/1160971719164588032

Это второй случай, когда Хэммил признает важность создателей «Звездных войн». Ранее в 2018 году в интервью изданию Variety он рассказал, что кроме автора саги Джорджа Лукаса успех франшизы был достигнут благодаря Уильямсу.

Ранее Марк Хэммил у себя в Twitter опубликовал пост о Люке Скай Уокере, которого разыскивает полиция США за кражу чужого имущества.

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