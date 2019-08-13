Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM

В музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге проходит выставка «Герд Людвиг. Длинная тень Чернобыля». На ней представлены работы известного фотожурналиста National Geographic Герда Людвига, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС. Посетители увидят несколько серий снимков, на которых изображены окрестности города Припяти, местные жители и их дети, пострадавшие от радиоактивного излучения. В проект вошли фотографии мастера, сделанные в период с 2005 по 2011 год. Об этом сообщает портал КультураРФ.

Герд Людвиг в течение 20 лет освещал последствия чернобыльской ядерной катастрофы. Впервые он побывал в зоне отчуждения в 1993 году по поручению журнала National Geographic, а в 2005 году вернулся для создания отдельного фотопроекта. Герд Людвиг — единственный иностранный фотожурналист, который получил разрешение проводить фотосъемку в самой опасной зоне на месте реактора № 4.

В 2011—2014 годах Людвиг продолжил свой проект на закрытой территории Чернобыльской АЭС. Вскоре после этого он начал работу над своей ретроспективной книгой, опубликованной издательством Lammerhuber. Вступительную статью для книги написал Михаил Сергеевич Горбачев.

Проект Герда Людвига — это не просто фотофиксация, а глубокий анализ последствий ядерной катастрофы, которые до сих пор отражаются на социальном, экологическом и физическом благополучии людей.