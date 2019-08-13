Ярославль, , 10:13 — REGNUM

В Ярославской области проект благоустройства Народной площади Переславля-Залесского (победителя конкурса Минстроя в 2018 году) не отвечает требованиям федерального закона об охране культурного наследия. Это выяснилось в результате проверки, проведенной Переславской межрайонной прокуратурой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Народная площадь Переславля

Главе городского округа Переславля-Залесского Валерию Астраханцеву и руководству подрядной организации — «Группы компаний «ЕКС» — объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства.

«Участок проведения работ по благоустройству расположен в границах объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой, XII—XVII вв.». Проектной документацией не предусмотрены меры по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия при проведении работ по установке малых архитектурных форм, указателей, элементов детского городка, навесов, подиумов, пешеходных настилов», — говорится в ответе Переславской межрайонной прокуратуры жителю города.

Необходимо отметить, что раздел мер обеспечения сохранности объектов культурного наследия в проекте благоустройства Народной площади имеется. Он прошел государственную историко-культурную экспертизу и утвержден департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Однако в этом разделе говорится только о проведении археологических раскопок и наблюдении при монтаже системы освещения. При этом весь проект подразумевает еще множество других земляных работ по установке различного оборудования. Именно это несоответствие заявленных в проекте работ и мер по сохранению культурного наследия выявила прокуратура.

Это уже второе предостережение прокуратуры. ИА REGNUM уже сообщало, что Ярославская природоохранная прокуратура объявила заказчику и подрядчику предостережения о недопустимости начала работ без согласования с Минприроды (территория входит в охранную зону национального парка «Плещеево озеро»).

Тем не менее, как сообщается на сайте областного правительства, заместитель министра строительства Российской Федерации Максим Егоров в ходе своего визита в Ярославскую область 10 августа 2019 года отметил, что проект Народной площади Переславля весьма перспективен. Заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец в свою очередь выразил уверенность, что работы будут выполнены в срок и в Переславле, и в Ростове, где они также не начались.

«По объективным причинам старт на этих двух объектах немного затянулся. Но подрядчики нам известны и понятны. И у них, и у нас есть уверенность, что в конце октября, когда планируется повторный визит представителей министерства в Ярославскую область, нам будет что показать», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

Конечно, с точки зрения здравого смысла, согласование навесов, детских городков и пешеходных дорожек с федеральным министерством и региональным департаментом выглядит избыточной бюрократией. Но ведь на подготовку проекта и получение нужных согласований по условиям конкурса Минстроя был выделен целый год. Сейчас можно констатировать, что эти работы в Переславле-Залесском прошли не на самом высоком уровне.

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