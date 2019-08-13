п. Соловецкий, , 09:59 — REGNUM

Министр культуры Владимир Мединский счел необходимым поделиться на своей странице в Twitter информацией о ходе ремонтных и реставрационных работ ансамбля Соловецкого монастыря. По его сообщению, «часть зданий восстановлена в 2019. Наиболее значимый — Настоятельский корпус — будет сдан в 2020. Завершение основного комплекса работ на Соловецком архипелаге запланировано к 2035».

Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.