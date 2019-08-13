Нью-Йорк, США, , 10:31 — REGNUM

Исполнительнице роли супергероини Бэтвумен Руби Роуз в грядущем одноименном сериале рассказала, какие комиксы она любит. По словам актрисы, в первую очередь, это графические истории о о «Ривердейле». Об этом актриса заявила во время встречи с журналистами в США, сообщил портал ComicBook 12 августа.

Когда Роуз спросили, какие комиксы она любит, актриса пояснила, что в детстве ей очень нравились графические романы франшизы Archie, по которым сейчас снимается молодежный драматический сериал «Ривердейл».

Несмотря на то, что истории о Бэтмене (чью идеалогическую союзницу Роуз играет в будущем шоу) ей тоже нравились, в детстве у нее не было возможности часто покупать комиксы. И между еженедельными выпусками о супергероях и большими томами о приключениях школьника Арчи актриса выбирала второе.

Ранее Руби Роуз рассказала, что надеется, что сериал «Бэтвумен» станет значимым для ЛГБТ-сообщества, поскольку главная героиня шоу является его представительницей. Сериал запустится осенью 2019 года на телеканале CW.

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