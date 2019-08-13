Вашингтон, , 10:22 — REGNUM

В сеть утёк трейлер неанонсированной игры Plants vs Zombies: Battle For Neighborville. Ролик появился на YouTube-канале PeeWee Production's 12 августа.

Новая игра будет трёхмерным шутером, в котором игроки, управляя растениями или зомби, будут сражаться друг с другом. Пока нет официальной даты выхода проекта, но его релиз ожидается к концу 2019 года.

Оригинальная Plants vs Zombies вышла в 2009 году. В ней игрокам предстояло выстраивать линию обороны из различных растений, чтобы противостоять ордам наступающих зомби. Проект был очень тепло встречен игроками и получил множество продолжений.

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