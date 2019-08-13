Севастополь, , 09:32 — REGNUM

С 13 по 17 августа в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» будет проходить III Международный фестиваль оперы и балета. В руинах древнего города возведена современная сцена и организован большой зрительный зал. Об этом сообщает портал Культура.РФ.

Откроет фестиваль 13 августа сюита из балета Арама Хачатуряна «Спартак» с участием мировых звезд — Сергея Полунина (Россия), Осиэль Гюнео (Куба), Лауретты Саммерскейлы (Великобритания) и Цейзель Приски (Австрия). Второй показ запланирован на 15 августа.

Также в программе музыкального форума оперы «Моцарт, Моцарт…», «Мельник-колдун, обманщик и сват», концерты «Славься, Отечество!» и «Музыкальная Пушкиниана». Перед зрителями выступят московский театр «Новая опера», объединенный Симфонический оркестр Севастополя и Москвы, Оренбургский камерный хор, мужской хор «Православные певчие», ансамбль «Солисты барокко», ансамбль танца «Радость».