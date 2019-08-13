Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM

12 августа в столице Монголии Улан-Баторе открылась выставка «80-летие Победы на Халхин-Голе». Как сообщает сайт «Монцамэ», экспозицию подготовил Национальный музей Монголии при поддержке Национального музея Бурятии.

Посетителям покажут 80 экспонатов из сокровищницы монгольского музея, в числе которых военная форма и оружие маршала Хорлогийн Чойбалсана, сабля Героя Монголии Лодонгийн Дандара, некоторые полевые принадлежности солдат-ветеранов, а также исторические фотографии.

Кроме того, бурятский национальный музей предоставил документы, фотографии, дипломы и памятные медали, врученные солдатам по случаю празднования Победы на Халхин-Голе.

«Помимо этого, будут выставлены на показ приказ о решающем наступлении командующего Первой армейской группы Г.К. Жукова от 17 августа 1939 года, газетные вырезки, воспоминания солдат и так далее», — сообщает сайт.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки к празднованию юбилея сражения, в новом районном центре Халхин-Гол был установлен 4-метровый бронзовый памятник маршалуГеоргию Жукову. Добавим, что в ходе сражения на Халхин-Голе совместные советско-монгольские войска разгромили японскую армию, пытавшуюся вторгнуться в Монголию.

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