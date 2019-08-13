Москва, , 09:08 — REGNUM

15 августа в Музее современной истории России пройдет выставка лучших дипломных работ студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В экспозиции представлены полотна, посвященные героической истории России. Как отмечают специалисты, они отмечены ярким композиционным решением, выразительными образами, колористическим разнообразием. То есть теми художественными качествами, которыми отличались лучшие работы самого мастера — народного художника СССР, лауреата Государственной премии, основателя академии Ильи Глазунова.

На выставки собраны картины, написанные за последние 30 лет выпускниками академии, чьи работы впоследствии вошли в ведущие каталоги мира.

Организаторами выставки выступили Министерство культуры, Российское военно-историческое общество, Музей современной истории России, Центр кинофестивалей и международных программ, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.