Москва, , 08:53 — REGNUM

Московский аукционный дом «Литфонд» 22 августа проведет очередные торги. Информация размещена на сайте дома. Главным лотом станут 10 писем великого композитора Дмитрия Шостаковича артистке Большого театра Нине Ивановой, с которой его связывали романтические отношения. Известно, что Шостакович был страстно и неоднократно делал предложения о замужестве, однако серьезные отношения так и не сложились. Эстимейт — 750−800 тыс. рублей.

Среди выставленных предметов специалисты выделяют автограф Екатерины II, указ Александра I о всеобщей мобилизации на борьбу с Наполеоном, карту Северо-восточной части Московии и другие лоты.

Библиофилы несомненно заинтересуются первым изданием романа Ивана Гончарова «Обломов» (95−100 тысяч рублей), книгой Антона Чехова «Невинные речи» с издательской иллюстрированной обложкой (360 тысяч рублей), рукописью Анны Ахматовой «Из большой исповеди» (120 тысяч рублей).