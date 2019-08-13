Новосибирск, , 08:53 — REGNUM

Школьник из Новосибирска Захар Гуленко вошел в пятёрку лучших на Первенстве Европы по шахматам, сообщили ИА REGNUM в департаменте образования Новосибирска.

Шахматы (cc)alsen

Первенство Европы по шахматам среди мальчиков и девочек проходило в Братиславе с 1 по 10 августа. В турнире принимали участие более тысячи школьников из 46 стран мира. Участниками из России стали 128 человек, из них четыре спортсмена представляли Новосибирскую область.

Захар Гуленко занял четвёртое место в группе мальчиков до восьми лет. Его соперниками были 92 участника.

Всего на этом турнире участники из России завоевали 12 медалей и стали первыми в командном зачёте.