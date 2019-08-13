Ланьчжоу, Китай, , 00:41 — REGNUM

Полиция провинции Ганьсу на северо-западе Китая помогла вернуть ценное бронзовое изделие, которые было украдено расхитителями гробниц в провинции Шаньси, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Культурная реликвия, известная как «цзяньмэнь» представляет из себя бронзовый горшок времен поздней династии Западная Чжоу (1046−771 до н.э.). Она неоднократно перепродавалась после того, как ее выкрали расхитители гробниц в провинции Шаньси, сообщили в Муниципальном бюро общественной безопасности города Ланьчжоу.

Полиция обнаружила реликвию на складе, который снимал скупщик ценностей в сельском районе близ города Ланчжоу, столицы провинции Ганьсу. В настоящее время она передана полиции провинции Шаньси.

Отметим, что 1 августа текущего года Министерство общественной безопасности и Национальная администрация культурного наследия КНР запустили пятимесячную кампанию по борьбе с преступлениями в области культурных реликвий.

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