Пермь, , 17:23 — REGNUM

В Пермской художественной галерее откроется выставка «Сокровища музеев России», об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция создана в рамках национального проекта «Культура» при участии Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв».

"Хронологически выставочная коллекция «Сокровища музеев России» охватывает период с XVIII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения от иконописи до соцреализма, созданные ключевыми российскими художниками и собранными из различных уголков страны. Искусствоведы и историки отбирали лучшие произведения, чтобы показать российское искусство во всем его многообразии» , — отмечают организаторы выставки.

Посетители галереи смогут увидеть работы таких крупных отечественных мастеров, как Иван Айвазовский, Иван Билибин, Исаак Левитан, Михаил Клодт, Иван Хруцкий, Василий Пукирев и многих других.

Работы, которые будут представлены в Перми, собраны из 17 музеев со всей страны. Солидное количество размещенных здесь шедевров позволит проследить развитие отечественного искусства от XVIII до конца XX века.

Экспозиция откроется 21 августа 2019 года и продлится до 29 сентября. Вход на выставку будет свободным.

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