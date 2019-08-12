Пермь, 12 августа 2019, 17:21 — REGNUM
Пермский театр оперы и балета покинула еще одна балерина, об этом 12 августа сообщается на официальном сайте учреждения культуры.
Одна из ведущих солисток театра Дарья Тихонова покидает коллектив и переходит на службу в труппу Приморской сцены Мариинского театра, причиной тому стали семейные обстоятельства.
В прошлом году перед началом театрального сезона Пермский театр оперы и балета покинули сразу трое ведущих артистов балета, что нанесло значительный ущерб труппе театра.
Читайте также: Закат пермского балета? Театр покидают сразу трое ведущих артистов
Напомним, Дарья Тихонова закончила Пермское хореографическое училище в 2014 году и вошла в труппу Пермского театра оперы и балета. С сезона, начавшегося в 2016 году, выступала в статусе солистки.
За небольшую карьеру в Перми стала одной из ведущих артисток балета, уход Тихоновой из театра станет очередным серьезным ударом по балетной трупе в условиях затянувшегося кризиса.
Читайте ранее в этом сюжете: Жизнь без Курентзиса: прошлое и настоящее Пермского театра оперы и балета