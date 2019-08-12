Саранск, , 16:34 — REGNUM

По итогам 13-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике, которая завершилась в городе Кехстей (Венгрия), российские учащиеся и выпускники школ завоевали 10 медалей и первое место в общем командном зачёте. Об этом ИА REGNUM сообщили в мордовском «Республиканском лицее для одарённых детей».

Ребята соревновались в ходе четырёх туров — теоретического, практического, наблюдательного и командного — с участниками олимпиады из 46 стран мира. На интеллектуальные соревнования приехали школьники Китая, Великобритании, Германии, США, Канады, Бразилии, Бангладеш, Колумбии, Греции, Чехии, Эквадора, Эстонии, Индии, Индонезии, Ирана, Кореи, Малайзии, Мексики, Непала, Норвегии, Португалии, Сербии, Сингапура, Таиланда, Вьетнама и других государств.

В олимпиаде приняли участие две российских команды: пятеро выпускников школ и пятеро учащихся, которые закончили 10-й класс. В команде выпускников золото и серебро досталось выпускникам из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В числе победителей во второй группе воспитанник мордовского лицея Алексей Кадыков, который завоевал серебряную медаль.

Участников олимпиады поздравил глава Мордовии Владимир Волков.

«Именно в таких целеустремленных и творчески мыслящих специалистах сегодня остро нуждается Мордовия. Мы делаем всё возможное для поддержки наших талантливых ребят, потому что именно вам, вашему поколению предстоит строить будущее нашей республики и нашей страны», — отметил глава республики.

ИА REGNUM напоминает, восемь лет успешно работает Республиканский лицей для одаренных детей, где в настоящее время учатся дети из 29 регионов России, в том числе девяти регионов Приволжского федерального округа. Мордовские лицеисты неоднократно становились победителями мировых научных олимпиад.

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