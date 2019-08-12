Лос-Анджелес, США, , 17:10 — REGNUM

Студия Dreamworks Animation может заняться созданием нового мультфильма франшизы «Шрек» сразу после премьеры «Тролли: Мировое турне». Об этом 11 августа сообщил портал Business Times.

Ответственным за создание нового «Шрека» станет Кристофер Меледандри («Гадкий я»), а мультфильм, вероятно, будет перезапуском основной франшизы. Тем не менее, Меледандри хочет вернуть к озвучке актёров оригинального «Шрека». По его словам, «они потрясающе сыграли своих героев».

«Шрек» — это серия полнометражных и короткометражных мультфильмов от студии Dreamworks Animation. Они рассказывают о приключениях зеленокожего огра по имени Шрек, живущего в одной вселенной с популярными сказочными персонажами.

Читайте ранее в этом сюжете: Композитор «Симпсонов» подал в суд на FOX за дискриминацию по возрасту