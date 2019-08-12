Пермь, 12 августа 2019, 16:24 — REGNUM
В Центральном выставочном зале Перми откроется выставка «Пульс революции. Петроград. 1917», об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мероприятие, организованное при участии Государственного музея истории Санкт-Петербурга, посвящено революционным событиям в Петрограде, произошедшим в 1917 году.
Выставка, на материалах газет, журналов, фотографий расскажет об особенностях политической, культурной, повседневной жизни города в революционный год. Мероприятие откроется 16 августа 2019 года в 18:00 по местному времени и продлится до 20 сентября.
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