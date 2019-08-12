Пермь, , 16:24 — REGNUM

В Центральном выставочном зале Перми откроется выставка «Пульс революции. Петроград. 1917», об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие, организованное при участии Государственного музея истории Санкт-Петербурга, посвящено революционным событиям в Петрограде, произошедшим в 1917 году.

«Именно Петроград стал центром революционных потрясений, революционной столицей, эпицентром политической борьбы и противостояния, надежд и потерь, веры и безверия, боли и отчаяния. Именно этот город служил эталоном, мерилом новой жизни, своеобразным законодателем революционной моды. Новые условия среды обитания изменили и привычные нормы поведения» , — отмечают организаторы выставки.

Выставка, на материалах газет, журналов, фотографий расскажет об особенностях политической, культурной, повседневной жизни города в революционный год. Мероприятие откроется 16 августа 2019 года в 18:00 по местному времени и продлится до 20 сентября.

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