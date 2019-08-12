Калининский район, , 14:23 — REGNUM

Музыкальный фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово» состоится в Тверской области 17 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. С этого года фестиваль стал международным — на мероприятии ожидается выступление зарубежных музыкантов. Традиционно местом проведения фестиваля станет парк усадьбы «Домотканово» в деревне Красная Новь Калининского района.

В числе гостей фестиваля этого года — звезды мирового джаза из США Шэрон Кларк и квинтет Валерия Пономарева, а также тверской Биг-Бэнд под управлением Павла Смирнова, Евгений Малышев (альт-саксофон), квартет Александра Красоткина, трио Владимира Ишиева, квартет Сергея Васильева.

Отметим, что в 2018 году джазовый фестиваль в Домотканово посетили более двух тысяч человек, в этом году организаторы рассчитывают на не менее высокий интерес к мероприятию. Усадьба Домотканово заложена в XVI веке, в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз — друг, а впоследствии родственник художника-передвижника Валентина Серова. Здесь Серов часто бывал, виды усадьбы запечатлены на полотнах художника.