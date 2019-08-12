Москва, , 13:02 — REGNUM

В Эфиопии появится второй памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Точное место, где будет установлен пятиметровый монумент, пока неизвестно, этот вопрос эфиопские власти пока согласовывают. Об этом сообщил посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

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Он уточнил, что над проектом работает команда эфиопских архитекторов и историков, сообщает Sputnik. Известно, что монументальную бронзовую скульптуру высотой три метра будет установлена на гранитном постаменте. Поэт. Прадед которого Абрам Ганнибал родился в Эфиопии, будет изображён в полный рост.

Посол напомнил, что в Аддис-Абебе уже есть памятник Пушкину, а также русский культурный центр и площадь, которая носит имя великого поэта

Напомним, 6 июня 2019 года исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в Москве в аэропорту «Шереметьево», который теперь носит имя великого русского поэта, был открыт памятник Пушкину. Автор скульптуры — известный российский скульптор Александр Бурганов.

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