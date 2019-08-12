Штат Калифорния, США, , 12:15 — REGNUM

Объявлены победители премии Teen Choice Awards. Блокбастер «Мстители: Финал» стал лучшим экшн-фильмом года. Результаты были опубликованы на портале Billboard 11 августа.

Мстители Иван Шилов © ИА REGNUM

Лучшим актером в экшн-фильме был признан Роберт Дауни-младший за роль Железного человека, а лучшей актрисой — Скарлетт Йоханссон за роль Черной вдовы. Джош Бролин в роли титана Таноса забрал награду за лучшего злодея. Премия за лучший фантастический фильм отправилась ремейку одноименного мультфильма Disney «Алладин»: лучшей актрисой была названа Наоми Скотт за образ Жасмин, а лучшим актером — Уилл Смит за образ джина.

В номинации «Лучшая драма» победил фильм Дженни Гейдж «После». Исполнители главных ролей в ленте (Джозефина Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин) забрали награду за лучшую женскую и мужскую драматическую роль. В то же время «Лучшей комедией» стал фильм «Безумно богатые азиаты». В номинации лучших комедийных актеров победили Ной Сентинео и Лора Марано, снявшиеся в проекте «Идеальное свидание».

Среди сериалов фаворитами публики оказались подростковая драма «Ривердейл» и фэнтези «Сумеречные охотники». Коул Спроус за роль Джагхеда Джонса в «Ривердейле» был награжден как лучший драматический актер, а его коллега по площадке Лили Рейнхарт — как лучшая драматическая актриса. При этом за роли в фантастических сериалах были награждены Джаред Падалеки («Сверхъестественное») и Кэтрин Макнамара («Сумеречные охотники»). Лучшим комедийным сериалом стала «Теория большого взрыва».

Победители премии Teen Choice Awards определялись путем голосования в интернете. Награждение состоялось 11 августа в Калифорнии.

В 2018 году «Мстители» и «Ривердейл» также стали победителем ежегодной молодежной премии Teen Choice Awards.

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