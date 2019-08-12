Пермь, , 11:27 — REGNUM

В Перми прошел собрал международный фестиваль уличных театров Perm Street Fest 2019. Подводя его итоги, в пресс-службе краевой администрации корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что участниками мероприятия стали около 40 тыс. человек.

Фестиваль состоялся 10 августа. Самым зрелищным преставлением названо преодоление немецким слэклайнером дистанции в 955 метров от здания Театра-Театра до здания Законодательного собрания на высоте 40 метров. До этого такое расстояние в городских условиях не преодолевал ни один канатоходец в мире.

Жители Перми, а также гости столицы региона стали зрителями танцев на стене в исполнении итальянских участников, огненного шоу от болгарских актеров. Уличные музыканты из Санкт-Петербурга исполняли произведения на необычных инструментах.