Цхинвал, , 11:12 — REGNUM

С 15 по 19 августа на берегу озера Эрцо состоится ежегодный фестиваль авторской музыки «Струны аланской души». На мероприятие приедут барды России, Южной Осетии и стран СНГ, сообщило 10 августа ИА «Рес».

Организатором фестиваля выступила Лейла Кулумбегова, композитор и исполнитель-самоучка. По словам Кулумбеговой, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выделил финансовые средства на поддержку фестиваля. Организатор сообщила, что на фестиваль приглашены 200 участников. Фестиваль планирует посетить президент республики.

В программе мероприятия запланированы экскурсии, концерты, танцы, вечера с гитарой у костра, мастер-классы, круглые столы. Гостей будут угощать национальными осетинскими блюдами. «После тягот военных лет для нас каждый концерт — значимое событие. Люди отдыхают на них душой. Наверно, это и есть первопричина проведения фестиваля — отдохнуть душой», — отметила Кулумбегова.

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