Штат Калифорния, США, , 12:06 — REGNUM

Дети в костюмах супергероя Железного человека поздравили актера Роберта Дауни-младшего с получением премии Teen Choice Awards. Соответствующее видео было опубликовано микроблоге поклонника актера в Twitter 12 августа.

Роберт Дауни-младший одержал победу в номинации «Лучший киноактер» премии Teen Choice Awards-2019. В Twitter-аккаунте поклонника Дауни-младшего Ic3lad_ было опубликовано видео из-за кулис, в котором актер знакомится с маленькими детьми в костюмах Железного человека. Дети приехали, чтобы поддержать своего кумира и предстали перед ним в образе героя, которого исполнял Дауни-младший в фильмах киновселенной Marvel. На видео актер знакомится с детьми.

https://twitter.com/Ic3lad_/status/1160705142662029312

Объявление победителей премии Teen Choice Awards в 2019 году состоялось 11 августа в Калифорнии (США). Роберт Дауни-младший получил награду за исполнение роли Железного человека в блокбастере «Мстители: Финал».