Ульяновск, , 10:39 — REGNUM

Димитровградский музыкальный колледж, который в этом году отмечает 50-летие, получит виртуальный концертный зал. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Димитровградский музыкальный колледж» появится виртуальный концертный зал. Он будет создан в рамках регионального проекта «Цифровая культура»

Начальная цена контракта определена в сумме 980 тыс. рублей. Средства предусмотрены в виде субсидии и инвестиций бюджетным учреждениям на 2019 год. Работы должны быть завершены к 30 сентября 2019 года.

Напомним, музыкальный колледж в Димитровграде вошёл в число победителей по итогам конкурса по предоставлению средств на создание виртуального концертного зада. Ранее заявлялось, что это позволит создать эффект присутствия на мероприятиях и познакомить слушателей с творчеством российских и зарубежных музыкантов.

Отметим, что это не первый виртуальный концертный зал в регионе. Ранее данный проект был реализован в Ульяновске в 2015 году в музее-мемориале Ленина, где демонстрируются записи из видео-архива Московской филармонии. Цель проекта — продвижение академического музыкального искусства за счёт использование современных информационных технологий. Трансляции проводятся бесплатно.

Всего в России планируется создать виртуальные концертные залы в 500 городах.