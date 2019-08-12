Ташкент, , 10:17 — REGNUM

В список «Восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества» вошел архитектурный ансамбль Пои-Калян в Бухаре, сообщает 12 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

Ансамбль включает в себя мечеть Калян, медресе Мири-Араб, которые обращены друг к другу. Между этими объектами находятся минарет Калян и медресе Амир-Алихмана.

Отмечается, что Пои-Калян означает «подножие Великого» или «подножие минарета Калян». Минарет Калян представляет собой колонну, которая возвышается над всей Бухарой.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Узбекистана планируют сделать из Бухары ведущий региональный центр по организации экзотического и паломнического туризма. В этом городе в древности пересекались многие торговые пути. Кроме того, именно в этом районе начали зарождаться древние культуры бронзового века.