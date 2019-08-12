Цхинвал, 12 августа 2019, 10:15 — REGNUM
В конце сентября государственный драматический театр Южной Осетии им.К. Хетагурова откроет свой 88-ый сезон. Сезон начнется с премьеры спектакля «Фатима», сообщает 12 августа ИА «Рес».
Спектакль «Фатима» ставят по одноименной пьесе осетинского классика Коста Хетагурова, чьим именем назван 2019 год. Затем в театре состоится премьера спектакля «Афхардты Хасана» по мотивам поэмы Александра Кубалова. Как отметили в пресс-службе театра, одновременно начинается работа над комедией для юных зрителей «Сатти и Бадти» в постановке Тамерлана Дзудцова.
Как сообщала ранее южноосетинская газета «Республика», здание Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. К. Хетагурова в течение 13 лет оставалось разрушенным, затем было восстановлено, и театр торжественно открыли 23 августа 2018 года.