Цхинвал, , 10:15 — REGNUM

В конце сентября государственный драматический театр Южной Осетии им.К. Хетагурова откроет свой 88-ый сезон. Сезон начнется с премьеры спектакля «Фатима», сообщает 12 августа ИА «Рес».

Государственный драматический театр Южной Осетии им. К. Хетагурова Respublikarso.org

Спектакль «Фатима» ставят по одноименной пьесе осетинского классика Коста Хетагурова, чьим именем назван 2019 год. Затем в театре состоится премьера спектакля «Афхардты Хасана» по мотивам поэмы Александра Кубалова. Как отметили в пресс-службе театра, одновременно начинается работа над комедией для юных зрителей «Сатти и Бадти» в постановке Тамерлана Дзудцова.

Как сообщала ранее южноосетинская газета «Республика», здание Юго-Осетинского Государственного драматического театра им. К. Хетагурова в течение 13 лет оставалось разрушенным, затем было восстановлено, и театр торжественно открыли 23 августа 2018 года.