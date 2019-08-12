Кинешма, Ивановская область, , 09:56 — REGNUM

Первый Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» откроется в городе Кинешма Ивановской области 14 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Спектаклем открытия станет постановка пьесы Патрика Зюскинда «Контрабас» Азербайджанского государственного театра юного зрителя — ее зрители увидят на сцене Кинешемского драмтеатра им. А.Н. Островского.

Фестиваль продлится до 18 августа. В числе участников основной программы фестиваля — Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной (Луганск), Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (Молдова), «Театр Мишин ЛАБ» (Москва), Театр «Ланжеронъ» (Харьков, Украина), Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского, театр КЕФ (Мальме, Швеция), театр «Бриз» (Осло, Норвегия), музыкально-пластический театр из Израиля (Тель-Авив). Спектаклем закрытия станет моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама». Вне основной фестивальной программы зрители смогут увидеть презентацию «Корейский театр» — ее представит 14 августа на малой сцене театра почетный гость фестиваля Донг Хи Чан (Южная Корея).

В состав экспертной группы фестиваля вошли театральные деятели России и зарубежных стран, председатель группы — театральный критик, драматург, член Германского центра международного института театра и Международной ассоциации театральных критиков (ЮНЕСКО), литературного общества «Das Mittelfeld» (Ганновер, ФРГ) и Международной ассоциации писателей и журналистов, художественный руководитель Международного театрального фестиваля «MOST» (ФРГ) Нина Мазур.

Провести подобный фестиваль предложили актеры Кинешемского драматического театра на встрече с главой региона. На организацию фестиваля из бюджета области выделено 1,8 млн рублей.