Пекин, , 04:37 — REGNUM

Китайская национальная администрация культурного наследия (NCHA) собирает мнение общественности касательно нового закона о защите культурного наследия, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Ожидается, что общественность должна будет объединить свою мудрость для решения вопросов, связанных с укреплением охраны культурного наследия, содействием надлежащему использованию и рационализации системы собственности, а также поощрением общественного участия в совместном использовании ресурсов.

Представители общественности могут подать свое мнение через электронную почту и аккаунты NCHA в социальных сетях вроде Weibo и аккаунтах в мессенджерах вроде WeChat до 9 сентября текущего года.

Отметим, что действующий нынче в Китае закон о защите культурного наследия был принят в 1982 году. Его ревизия была предложена в законодательном плане Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.