Севастополь, , 21:56 — REGNUM

Международное шоу мотоциклистов «Тень Вавилона» посетили свыше 50 тыс. человек, об этом 11 августа сообщается на сайте правительства Севастополя.

Мероприятие было организовано мотоклубом «Ночные волки», его посетили президент России Владимир Путин.

Отмечается, что перед зрителями выступили популярные рок-группы «Кипелов» и «Пилот», также проводились соревнования по MMA и силовому спорту.

Напомним, байк-шоу «Тень Вавилона» проводится в Севастополе 11-й раз, впервые город приветствовал мотоциклистов, отличающихся активной гражданской позицией, в 2009 году.

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