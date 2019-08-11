Сеул, , 21:51 — REGNUM

Участник популярной группы BTS из Южной Кореи Ким Тхэ Хё выпустил сольный клип на английском языке, соответствующий ролик был размещен 10 августа на YouTube канале BangtanTV.

Ким Тхэ Хён (cc) Taehyung's Moment

Клип был снят на песню Winter Bear самим артистом. Не прошло и суток с момента публикации видео, как оно собрало порядка 5 млн 500 тыс. просмотров.

Примечательно, что артисты из южнокорейских групп исполняют песни исключительно на корейском языке, однако артисты указанной группы не раз выпускают каверы на английском языке.

Напомним, группа BTS появилась на свет в 2013 году, в нее входят семь исполнителей. Коллектив получил мировую известность благодаря публикации альбома Wings, славу артистов укрепил, выпущенный в сентябре 2017 года небольшой альбом Love Yourself: Her.

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