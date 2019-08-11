Вашингтон, , 21:39 — REGNUM

Известный голливудский актер Джонни Депп отправится в тур по странам Евросоюза вместе с группой Hollywood Vampires, об этом 11 августа сообщает портал Music-News.

Джонни Депп (cc) Bielbienneboy

Целью гастролей является раскрутка нового альбома коллектива, получившего название «Rise».

В настоящее время Джонни Депп занят съемками в фильме «Минамата», посвященной Второй мировой войне. Как только работа над картиной будет закончена, артист отправится в тур.

Напомним, актер Джонни Депп является автором большей части текстов к песням группы Hollywood Vampires, альбом коллектива был почти целиком записан на собственной студии артиста.

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