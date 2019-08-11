Киев, 11 августа 2019, 21:35 — REGNUM
Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.
По всей видимости запись была сделана во время выступления коллектива на фестивале «Рандеву», проходящем в городе Одесса.
Напомним, певица Лайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года в Латвийской ССР, в 1995 году стала народной артисткой Латвии. Наиболее популярные ее хиты — «Вернисаж», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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