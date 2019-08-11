Москва, , 20:56 — REGNUM

В Москве с 12 по 15 августа состоится IV национальный телекинофорум «Родные тропы», об этом 11 августа сообщается на официальном сайте мероприятия.

В конкурсе примут участия порядка 72 творческих проектов, ставших финалистами проекта. Участники поборются за победу в семи номинациях, победитель будет определен через зрительское голосование.

Открытие форума состоится 13 августа в 18:00 в Московском доме национальностей, церемония закрытия и награждения победителей состоится здесь же 15 августа.

Напомним, национальный телекинофорум «Родные тропы» посвящен развитию дружбы и добрососедства между представителями различных народностей России, а также популяризации истории страны и ее столицы — города-героя Москва.

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